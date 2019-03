Tiertransporter krachte in NÖ in Wohnhaus - Rinder entkamen

In Reitzenschlag in der Waldviertler Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag ein Tiertransporter in ein Wohnhaus gekracht. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger wurde der Lenker im Führerhaus eingeklemmt. Um ihn zu befreien, wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt. Fünf bis sechs Rinder entkamen. Helfer machten sich auch auf die Suche nach entkommenen Rindern.