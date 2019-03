Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Einsätze für die FF Melk © FF Melk

Sturm hat in der Nacht auf Montag in fast jedem Bezirk Niederösterreichs für Feuerwehreinsätze gesorgt. Letztlich waren es 145, berichtet Franz Resperger vom Landeskommando in der Früh. Insbesondere betroffen waren die Bezirke Amstetten und Melk im Westen des Landes, aber auch das Waldviertel mit den Bezirken Zwettl, Gmünd, Waidhofen a.d. Thaya und Horn.

Laut Resperger waren 138 Feuerwehren mit 1.500 Mitgliedern aufgeboten. Die Helfer mussten u.a. mehr als 100 Bäume beseitigen, die in Strom- oder Telefonleitungen gestürzt waren oder Straßen blockierten. Zudem wurden Gerüstteile und Plakatwände aus ihren Verankerungen gerissen.

Drei Leichtverletzte wurden dem Feuerwehrsprecher zufolge bei einem Unfall in Windigsteig (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) gemeldet. Die Personen waren demnach in einem Auto unterwegs, das gegen einen auf die Landesstraße gestürzten Baum krachte.

Gefordert waren Feuerwehren in der Nacht auf Montag auch bei zwei Bränden. In Schönbeck (Bezirk Zwettl) ging der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen auf. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich wurde verhindert. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz.

In Zeillern im Bezirk Amstetten waren es sogar 13. Ein Brand war auf einem Bauernhof ausgebrochen. Beim Eintreffen der Helfer stand der Wirtschaftstrakt bereits in hellen Flammen. Auch in diesem Fall wurde der Wohnbereich gerettet. Ein Übergreifen des Feuers auf einen Stall mit Kälbern wurde ebenfalls verhindert. Nachlöscharbeiten dauerten in der Früh noch an, teilte Resperger mit.

Zahlreiche Straßensperren

Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind am Montag überwiegend trocken bis salznass. In höheren Lagen ab ca. 800 Metern im Alpenvorland muss vereinzelt mit matschigen Fahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Gesperrt aufgrund von Baumbruch sind die L 5040 von der L 7120 bis zur L 162, die L 5122 von Enikelberg bis Lauterbach und von Lauterbach bis Weyersdorf, die L 5309 von der L 5246 bis Graben bei Haag, die L 5329 von Harlanden bis Knocking, die L 7110 von der B 33 bis zur L 7111 und die L 7118 von Geyersberg bis Mitterarnsdorf.