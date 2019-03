Drei Linzer Ärzte starben bei Flugzeugabsturz in Äthiopien

Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind am Sonntag alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Die fast fabrikneue Boeing 737-800MAX der Ethiopian Airlines verunglückte aus bisher unbekannter Ursache kurz nach dem Start in Addis Abeba auf dem Weg nach Nairobi. Unter den Opfern aus insgesamt 35 Nationen sind auch drei junge Ärzte aus Oberösterreich. Sie waren am Weg nach Sansibar.

© APA (AFP)

Die Vereinten Nationen setzten ihre Flaggen am Montag auf halbmast, weil sich unter den Opfern auch 19 UNO-Mitarbeiter befanden. Demnach sind unter den Absturzopfern Mitarbeiter von mindestens fünf UNO-Organisationen oder mit den Vereinten Nationen verbundenen Organisationen: Dem Welternährungsprogramm WFP, dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, dem UNO-Umweltprogramm UNEP, der Weltbank und der Internationalen Fernmeldeunion. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, das Unglück mache ihn "zutiefst traurig".

Nach dem Flugzeugabsturz kündigte der Geschäftsführer der betroffenen Fluglinie auf einer Pressekonferenz eingehende Untersuchungen an. "Es ist zu früh, um über die Ursache des Unfalls spekulieren zu können. Weitere Ermittlungen sind in Zusammenarbeit mit dem Flugzeughersteller Boeing, der Ethiopian Civil Aviation Authority und anderen internationalen Organisationen im Gange", meinte der Geschäftsführer der Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam. Seine Gesellschaft wolle "die Familien der Opfer mit allen nötigen Mitteln unterstützen".

Die verunglückte Boeing 737-800MAX war Sonntagfrüh von Johannesburg nach Addis Abeba geflogen und sollte von dort Reisende nach Nairobi bringen. Erst kürzlich - am 4. Februar - wären an der Maschine "strenge Wartungen" durchgeführt worden, sagte GebreMariam. Gesteuert wurde das Flugzeug von einem erfahrenen Piloten, der 8.000 Flugstunden absolviert hatte. Bei dem Unglück kamen laut nunmehrigen Angaben der Fluglinie 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder aus 35 verschiedenen Nationen ums Leben.

Bei den ums Leben gekommenen Ärzten aus Oberösterreich handelte es sich um Mediziner in ihren frühen Dreißigern. Das gab das Außenministerium am Sonntag bekannt. Die drei Männer wiesen demnach Geburtsdaten zwischen 1987 und 1988 auf. Einer von ihnen war beim Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz beschäftigt, bestätigte die Pressestelle des Hauses der APA. Nähere Angaben zur Person wollte man aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht machen.

Warum sich der Mediziner in Äthiopien aufhielt, konnte das Linzer Ordensklinikum nicht sagen. Jedenfalls sei er nicht für das hauseigene Hilfsprojekt in Afrika im Einsatz gewesen. Möglicherweise hatte der Arzt die Absicht, gemeinsam mit seinen Kollegen auf der Tansania vorgelagerten Insel Sansibar eine Zeit lang für ein Spital zu arbeiten, das von einer gebürtigen Österreicherin betrieben wird. Fest steht, dass die Getöteten von Addis Abeba mit einer Zwischenlandung in Nairobi nach Sansibar wollten, "um dort medizinisch zu arbeiten", wie Peter Guschelbauer, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte.

Die Angehörigen der drei Ärzte wurden mittlerweile auch offiziell vom Unglück verständigt. Laut Guschelbauer werden sie von Spezialisten des Innenministeriums psychologisch betreut. Beileidsbekundungen sprachen den Betroffenen unter anderem Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) aus.

An der Unglücksstelle nahmen Polizisten, Soldaten und ein Ermittlungsteam der Behörde für zivile Luftfahrt ihre Arbeit auf. Ein AFP-Reporter berichtete von einem tiefen Krater. Flugzeugteile und persönliche Gegenstände der Passagiere lagen weit verstreut. Rettungskräfte bargen menschliche Überreste aus dem Flugzeugwrack.

Wie im Verlauf des Sonntags bekannt wurde, hatte der erfahrene Pilot kurz nach dem Start von Flug ET302 , der von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nach Nairobi gehen sollte, "Probleme" gemeldet und um Erlaubnis zur Rückkehr nach Addis Abeba gebeten hatte. Dafür bekam er grünes Licht. Dann riss der Kontakt ab. Der Start war bei gutem Wetter erfolgt. Der Airline zufolge brach der Kontakt mit der Maschine sechs Minuten nach dem Abheben gegen 8.30 Uhr am Sonntagmorgen (Ortszeit) ab. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Maschine nahe der Stadt Bishoftu befunden, hieß es.

Ethiopian Airlines gehört mit einer Flotte von 108 Flugzeugen zu den größten Airlines Afrikas und zum Verbund der von der Lufthansa mitgegründeten Star Alliance. Zuletzt war ein Passagierflugzeug der Ethiopian Airlines im Jahr 2010 in einen schweren Unfall verwickelt. Damals explodierte eine Boeing 737-800 nach dem Start im Libanon - 83 Passagiere und sieben Crewmitglieder kamen ums Leben. Grundsätzlich gilt Ethiopian Airlines als zuverlässige Fluggesellschaft. Sie bietet weltweite Verbindungen an, auch nach Frankfurt am Main, München, London, New York und Bangkok.

Das Unglück wirft ein schiefes Licht auf den betroffenen Flugzeugtyp Boeing 737 MAX 8. Die Unglücksmaschine war erst kürzlich an Ethiopian Airlines ausgeliefert worden. Erst im Oktober 2018 war ein Flugzeug dieses Typs in Indonesien verunglückt - ebenfalls kurz nach dem Start. Damals waren alle 189 Menschen an Bord der Lion-Air-Maschine ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Ethiopian Airlines hatten sich zahlreiche Europäer an Bord befunden. Demnach hatten acht Italiener, je sieben Franzosen und Briten, fünf Niederländer und vier Slowaken die Reise angetreten. Jüngsten Meldungen zufolge sollen auch fünf Deutsche den Flug angetreten haben.