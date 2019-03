Deutscher Kleinkunstpreis an BlöZinger und Ostbahn-Kurti

Das österreichische Kabarett-Duo BlöZinger aus Robert Blöchl und Roland Penzinger ist am Sonntag in Mainz mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2019 in der Sparte Kleinkunst ausgezeichnet worden. Mit einen Minimum an Requisiten böten sie großes Kino mit schauspielerischer Raffinesse und schwarzem Humor, so die Begründung des Theaters Unterhaus. Willi Resetarits wurde der Ehrenpreis überreicht.