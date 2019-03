Mopedlenker folgte Navigationsgerät - Autobahn geholt

Ein 21-jähriger Mopedlenker ist am Samstag zwei Mal von der Polizei von der Donauuferautobahn (A22) geholt worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, gab der Bursch an, er wäre seinem Navigationsgerät gefolgt. Zur Mittagszeit hatte ein Pkw-Lenker der Polizei gemeldet, auf der A22 sei in Fahrtrichtung Stockerau ein Moped unterwegs.