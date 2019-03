Führung in Nordkorea lässt Parlament wählen

Die kommunistische Führung in Nordkorea lässt am Sonntag zum zweiten Mal seit der Machtübernahme von Kim Jong-un eine neue Oberste Volksversammlung wählen. Es sind die zweiten "Parlamentswahlen", seit Kim nach dem Tod seines Vaters und Vorgängers 2011 die Macht in der stalinistischen Diktatur übernommen hat.