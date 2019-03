Kriegsverbrechens-Selbstbezichtigungen unter Asylbewerbern

In der Debatte um mögliche Kriegsverbrecher unter Asylbewerbern in Deutschland hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf das Phänomen der Selbstbezichtigung aufmerksam gemacht. Es gebe Fälle, in denen sich Menschen "selbst bezichtigen, um hierzulande einen Schutzstatus zu erhalten", erklärte BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer auf Anfrage der "Welt am Sonntag".