Erneut "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich

In Frankreich haben sich am Samstag erneut Tausende Menschen den landesweiten "Gelbwesten"-Protesten angeschlossen. In Paris versammelten sich die Teilnehmer vor dem Triumphbogen zu einem Marsch durch die Hauptstadt. Es ist der 17. Samstag in Folge, an dem die Anhänger der "Gelbwesten" gegen die Sozialpolitik des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron demonstrieren.