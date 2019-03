Shiffrin führt im Spindleruv-Mlyn-Slalom vor Holdener

Mikaela Shiffrin nimmt Kurs auf ihren 15. Sieg in dieser Ski-Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Spindleruv Mlyn 0,37 Sekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener in Führung. Als beste Österreicherinnen kam Katharina Liensberger (+1,69 Sek). bei dichtem Schneefall auf den fünften Platz. Bernadette Schild ist vorerst Siebente, Katharina Huber 14.