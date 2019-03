Zwei Tote bei Anschlag in Mossul

Bei einem Anschlag in der nordirakischen Stadt Mossul sind am Freitag zwei Menschen getötet worden. Eine Frau und einer Sicherheitsbeamter seien durch eine Autobombe in den Tod gerissen worden, teilten das irakische Militär mit. Der Sprengsatz sei vor einem Restaurant detoniert. Zehn Menschen seien verletzt worden.