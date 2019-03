Maulwurfsprengfalle explodiert: Sechsjähriger verletzt

Ein sechsjähriger Bub ist am Freitagnachmittag bei der Explosion einer Maulwurfsprengfalle in einem Obstgarten in Riegersburg verletzt worden. Der Sechsjährige wurde von einem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz geflogen, gab die steirische Landespolizeidirektion in den Abendstunden bekannt.