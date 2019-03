Ferrari gewährt Vettel zunächst Nummer-1-Status

Sebastian Vettel erhält in der neuen Formel-1-Saison bei Ferrari zunächst Vorrang vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco. "Sebastian wird unser erster Fahrer sein", bestätigte Teamchef Mattia Binotto dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Der Deutsche Vettel geht in sein fünftes Jahr bei der Scuderia und will endlich seinen ersten Titel mit dem italienischen Team gewinnen.