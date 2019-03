Papst besorgt wegen Klima von Hass und Antisemitismus

Papst Franziskus hat sich am Freitag wegen des Klimas von Hass und Antisemitismus in mehreren Ländern besorgt erklärt. Dies betonte der Papst bei einem Treffen mit einer Delegation des "American Jewish Committee" am Freitag im Vatikan. Es sei wichtig, sich vor dem Phänomen des Antisemitismus in Acht zu nehmen.