Auch "Ja! Natürlich" stellt auf Mehrweg-Milchflaschen um

Die Handelsmarke des Lebensmittelkonzerns Rewe "Ja! Natürlich" stellt ab Herbst ihre Milch-Glasflaschen auf ein Mehrweg-System um. Möglich ist dies durch das flächendeckend vorhandene Rückgabe-System der Rewe-Group in Österreich, welches schon für Bier und Mineralwasser gut etabliert ist, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

© APA/dpa (Archiv)

Seit Frühjahr 2018 gibt es die Milch in Glasflaschen. Fast ein Viertel wird bereits in der Glasflasche gekauft, informierte Rewe. Seit Beginn sei es das Ziel gewesen, möglichst bald auf ein Mehrweg-System umstellen zu können. Am Donnerstag hatte die Molkerei Berglandmilch angekündigt, bis Ende des Jahres die Milch in der Glasflasche auf ein Mehrwegsystem umzustellen.