Wohnhausbrand im Burgenland forderte zwei Todesopfer

Bei einem Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind am Freitagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten Landessicherheitszentrale und Feuerwehr auf APA-Anfrage. Bei den Toten soll es sich laut ORF Burgenland um ein älteres Ehepaar handeln.