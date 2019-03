Schwere Beben vor der Küste Neuseelands

Eine Serie von Beben hat innerhalb kurzer Zeit die Nordinsel Neuseelands erschüttert. Einem heftigen Beben der Stärke 6,4 in der Nacht auf Donnerstag folgte in der Früh ein Erdstoß der Stärke 5,8, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Weitere, etwas schwächere Nachbeben folgten. Die Zentren der Beben lagen nordöstlich von Auckland in Tiefen von 10 bis 30 Kilometern.