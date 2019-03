Schwedische Akademie vergibt heuer zwei Literaturnobelpreise

Nach der Absage der Preisvergabe 2018 werden in diesem Jahr gleich zwei Literaturnobelpreise vergeben. Im Herbst werde ein Preisträger für das Jahr 2018 und einer für das Jahr 2019 gekürt, gab die Nobelstiftung am Dienstag in Stockholm bekannt. Die Schwedische Akademie steckt seit Ende 2017 wegen eines Skandals um Vergewaltigungsvorwürfe und Geheimnisverrat in einer tiefen Krise.