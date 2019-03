Toter bei Explosion in Kärnten

Bei einer Explosion am Werksgelände der Firma Glock in Ferlach in Kärnten (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Dienstag zwei langjährige Mitarbeiter verunglückt. Ein Mann starb, ein zweiter wurde schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Laut einer ersten Einschätzung dürfte es bei Schweißarbeiten in einer Fertigungshalle zu einer Gasexplosion gekommen sein.