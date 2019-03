Missbrauch in Skihauptschule Neustift: Pädagoge angeklagt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck in der Causa rund um Missbrauchsvorwürfe an Tiroler Skisportschulen sind abgeschlossen. Während gegen einen Pädagogen der Skihauptschule Neustift Anklage erhoben wurde, wird es bei den Vorwürfen, die das Skigymnasium Stams betreffen, zu keinen Anklagen kommen. Allfällige Vorfälle bezüglich eines ehemaligen Heimleiters in Neustift seien verjährt.