Prodigy-Frontmann Keith Flint 49-jährig gestorben

Keith Flint, der Frontmann der britischen Band The Prodigy, ist gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag. Er wurde 49 Jahre alt. Als Sänger der Elektro-Rockgruppe wurde der exaltierte Flint in den 1990er Jahren weltbekannt. In den vergangenen Jahren war die Band mehrfach in Österreich aufgetreten, zuletzt im vergangenen Sommer am "Nova Rock"-Festival in Nickelsdorf.