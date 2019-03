Prozess gegen Holocaust-Leugner wird teilweise wiederholt

In Krems ist am Montag ein Prozess gegen einen Holocaust-Leugner teilweise neu verhandelt worden. Der Mann hatte aus der Justizanstalt Stein Schreiben verschickt, in denen er die Existenz von Gaskammern in der NS-Zeit bestritt. Weil der Oberste Gerichtshof (OGH) das Urteil aus 2018 teilweise aufgehoben hat, müssen die Geschworenen erneut über die Zurechnungsfähigkeit des Mannes entscheiden.

Der Angeklagte weist fünf einschlägige Vorstrafen nach Paragraf 3h Verbotsgesetz im Zeitraum 2003 bis 2016 auf. Er sitzt seit 15 Jahren durchgehend in Haft und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Krems. Seine Zukunft stelle er sich "in Freiheit" vor, meinte er auf Frage der vorsitzenden Richterin.

Die Staatsanwältin erklärte, ein weiterer Sachverständiger sei im Gegensatz zum ersten Gutachter zum Schluss gekommen, dass der Mann zurechnungsfähig sei. Daraufhin wurde ein "Obergutachter" bestellt. Laut diesem liegt Zurechnungsunfähigkeit vor - der Mann leide an einer Wahnerkrankung und einer geistig-seelischen Abartigkeit höheren Grades.

Verteidiger Wolfgang Blaschitz sagte, sein Mandant sei "kein gefährlicher Straftäter". Er könne nicht verurteilt werden, weil er nicht zurechnungsfähig sei. Es liege aber auch keine Gefährlichkeit vor, die eine Unterbringung rechtfertige. Die Republik müsse es "aushalten", dass jemand seine wissenschaftliche Meinung verbreite, sagte der Rechtsanwalt.

Der damals 66-Jährige war am 26. März 2018 wegen zahlreicher Eingaben und Schreiben samt umfassender Beilagen von Oktober 2016 bis Juli 2017 u.a. an den Justizminister, an Staatsanwaltschaften, Gerichte und die 183 Parlamentsabgeordneten nach dem Paragraf 3h Verbotsgesetz schuldig gesprochen worden. In den Briefen war u.a. von einer "Mauthausen-Betrüger-Clique" zu lesen.

Ein Gutachter war damals zum Ergebnis gekommen, dass der Mann an einer wahnhaften Persönlichkeitsstörung leide und nicht zurechnungsfähig sei. Die Geschworenen hatten den Akademiker hingegen als zurechnungsfähig angesehen. Der Mann hatte vier Jahre Haft erhalten, zusätzlich hatte das Gericht eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch angeordnet. Der Verteidiger hatte Nichtigkeitsbeschwerde und - so wie die Staatsanwaltschaft - Berufung angemeldet.

Der OGH hatte daraufhin den Schuldspruch bestätigt, jedoch die Entscheidung zur Zusatzfrage nach der Zurechnungsunfähigkeit und das darauf beruhende Urteil aufgehoben. "In der Hauptverhandlung vorgekommene Verfahrensergebnisse, die die Einschätzung des Sachverständigen in Fragen stellen und die Annahme der Laienrichter stützen, sind nicht ersichtlich", begründete das Höchstgericht die Entscheidung.

Der ehemalige Wiener Bezirksrat - er wurde 1994 aus der FPÖ ausgeschlossen - verwies in den Schreiben immer wieder auf ein von ihm in den 1990er-Jahren verfasstes Gutachten, demnach hätten mit Zyklon B keine Gaskammern betrieben werden können. Seit Jahren würden Kinder nach Mauthausen "geschleppt" und ihnen "gefälschte Gaskammern" gezeigt. Gegen das Verbotsgesetz habe er nicht verstoßen, meinte er: "Ich habe nie den Holocaust geleugnet. Ich habe verschiedene Fakten richtiggestellt." In Zusammenhang mit seinen Verurteilungen ortete er "Amtsmissbrauch", auch andere würden vom "größten Justizskandal der Zweiten Republik" sprechen.

Auf die Frage der vorsitzenden Richterin, ob er weiterhin Schreiben schicken werde, antwortete er: "Ich werde das nicht mehr machen" und präzisierte später: "Ich werde mich nicht davon distanzieren, aber das auch nicht aktiv vorantreiben." Weiters meinte er: "Ich bin ja nicht der Don Quijote." Wenn er nicht mehr weiterkomme, werde er es vielleicht beim Europäischen Gerichtshof probieren.

Die Richterin hielt seinen Aussagen entgegen, dass er u.a. wenige Monate nach dem Prozess 2018 ein Schreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geschickt, im November an einen der bestellten Sachverständigen sein Gutachten übermittelt und am 14. Februar 2019 eine als "Strafanzeige" betitelte Eingabe an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht habe.