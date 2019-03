Beierl/Onasanya als Bob-WM-Vierte in Weltspitze angekommen

Katrin Beierl und Jennifer Onasanya haben mit WM-Platz vier wohl endgültig bewiesen, dass sie in der Weltspitze des Bobsports angekommen sind. Zur Halbzeit noch auf Platz sechs, verbesserte sich die Wahl-Innsbruckerin Beierl am Sonntag (Ortszeit) auf der schwierigen Olympia-Bahn in Whistler in Kanada u.a. dank zweitschnellster Zeit im dritten Lauf noch auf den vierten Endplatz.