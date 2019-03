Vienna Caps sicherten sich CHL-Startplatz

Die Vienna Capitals haben sich am Sonntag die Teilnahme an der nächsten Champions Hockey League (CHL) gesichert. Die Wiener festigten mit einem 6:2-Heimsieg gegen Fehervar Platz eins in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) und holten das zweite CHL-Ticket neben Grunddurchgangssieger Graz. Die 99ers unterlagen zu Hause dem KAC mit 0:1 nach Verlängerung, Salzburg siegte in Bozen 4:2.