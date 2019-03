Algeriens Langzeitpräsident Bouteflika kandidiert erneut

Der algerische Langzeit-Präsident Abdelaziz Bouteflika bewirbt sich trotz massiver Proteste nun offiziell für eine fünfte Amtszeit. Er reichte seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 18. April formell ein, wie der Fernsehsender Ennahar am Sonntag berichtete. Algerische Sicherheitskräfte setzten unterdessen Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten in der Hauptstadt Algier ein.