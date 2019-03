20-Jähriger als Messerstecher in Hallein ausgeforscht

Ein 20-Jähriger ist als mutmaßlicher Messerstecher in Hallein am Freitag ausgeforscht worden. Der Mann soll einen Gleichaltrigen am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet attackiert und mit der Stichwaffe schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde wegen Mordversuchs festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt, berichtete die Polizei am Sonntag.