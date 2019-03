29-Jähriger rammte mit 3,3 Promille Ampel in Oberösterreich

Ein 29-Jähriger hat am Faschingssamstag in Kirchdorf an der Krems mit seinem Auto eine Ampel gerammt. Wie sich bei der Unfallaufnahme zeigte, hatte der Mann 3,3 Promille Alkohol im Blut. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, musste aber seinen Führerschein abgeben. Im Bezirk führte die Polizei am Samstag zudem verstärkt Alkohol-Kontrollen durch, berichtete die Polizei.