Erneut Proteste gegen Präsident Bouteflika in Algerien

In Algerien haben auch am Sonntag Hunderte Studenten gegen eine erneute Kandidatur von Präsident Abdelaziz Bouteflika bei der bevorstehenden Wahl und gegen die Führung des Landes insgesamt protestiert. Sie versammelten sich unter einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften in Algier auf dem Campus einer Universität in der Nähe des Verfassungsrats.