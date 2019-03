Raumkapsel "Crew Dragon" erreichte Raumstation ISS

Nach etwa 27 Stunden Flugzeit hat die Raumkapsel "Crew Dragon" des privaten amerikanischen Unternehmens SpaceX an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Livebilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten am Sonntagvormittag (MEZ), wie sich das unbemannte Raumschiff der ISS in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde näherte und sie schließlich erreichte.