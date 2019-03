Elon Musks Raumschiff "Crew Dragon" erreichte die ISS

Nach etwa 27 Stunden Flugzeit hat die Raumkapsel "Crew Dragon" des privaten amerikanischen Unternehmens SpaceX an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Livebilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten am Sonntag, wie das unbemannte Raumschiff die ISS in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde erreichte.