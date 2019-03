Steirische Gemeinde Murfeld soll "aufgelöst" werden

Ab dem Jahr 2020 wird es in der Steiermark eine Gemeinde weniger geben. Wie die Landesregierung am Sonntag bekannt gab, soll kommenden Donnerstag eine Regierungsvorlage eingebracht werden, wonach die Gemeinde Murfeld auf die Nachbargemeinden St. Veit in der Südsteiermark und Straß in der Steiermark aufgeteilt werden soll.