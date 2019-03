Noch-Langlauf-Chef Gandler bereitet Klage gegen Dürr vor

ÖSV-Langlauf- und Biathlon-Chef Markus Gandler bereitet eine Klage gegen den während der Olympischen Spiele 2014 des Dopings überführten Langläufer Johannes Dürr vor. Dies kündigte er in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" an. Dürr hat im Jänner in einer ARD-Dokumentation erklärt, dass er auch von Personal des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) bei unerlaubten Praktiken unterstützt worden sei.