Möglicherweise Entscheidungsschlacht um syrische IS-Enklave

Die von den USA unterstützten Rebellen im Osten Syriens erwarten noch für Sonntag die Entscheidungsschlacht um die letzte Siedlung in der Hand der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Einheiten hätten zuletzt nur langsam in dem Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak vorrücken können, weil das gesamte Gebiet vom IS vermint worden sei, berichteten die "Syrischen Demokratischen Streitkräfte".