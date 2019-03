Frau attackierte Freund mit Küchenmesser

Eine 29-Jährige hat bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Bürs (Bezirk Bludenz) ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser attackiert. Laut Polizei flüchtete der 32-Jährige, der eine Stichverletzung an der rechten Schulter erlitt, ins Stiegenhaus. Dort fand ihn sein Vermieter.