Parlamentswahl in Estland begonnen

In Estland hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. In dem baltischen EU- und NATO-Land bewerben sich 1.099 Kandidaten um die 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu. Zur Wahl treten 10 Parteien an, von denen keine die absolute Mehrheit erzielen dürfte. Im Wahlkampf dominierten wirtschafts- und sozialpolitische Themen. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag erwartet.