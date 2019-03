Trump forderte "Redefreiheit" an Hochschulen

US-Präsident Donald Trump will amerikanische Hochschulen über einen finanziellen Hebel dazu zwingen, "Redefreiheit" zu gewährleisten - im Sinne konservativer Propaganda: Auf einer Tagung konservativer Aktivisten und Politiker bei Washington beklagte sich Trump am Samstag über "repressive Sprachvorgaben, Zensur, politische Korrektheit" und sagte: "Wir glauben an die Redefreiheit."