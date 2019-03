Rapid hofft nach 4:0 in St. Pölten weiter auf Meisterrunde

Red Bull Salzburg und Rapid haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga Siege eingefahren. Die Hütteldorfer setzten sich in St. Pölten mit 4:0 durch und dürfen weiterhin auf einen Platz in der Meisterrunde hoffen. Salzburg gewann vor eigenem Publikum gegen den WAC mit 3:0. Im Kellerderby behielt die Admira beim SCR Altach mit 1:0 die Oberhand und gab damit die Rote Laterne an die Vorarlberger ab.