Sohn von Camorra-Boss ging italienischer Polizei ins Netz

Der letzte flüchtige Sohn von Camorra-Boss Paolo Di Lauro ist der italienischen Polizei ins Netz gegangen. Der 38-jährige Marco Di Lauro wurde in einer Wohnung in Neapel verhaftet, wo er sich mit seiner Frau aufhielt, wie italienische Medien am Samstag unter Berufung auf die Behörden berichteten. Er war seit 2004 auf der Flucht und die Nummer zwei unter den meistgesuchten Verbrechern Italiens.