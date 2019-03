Silber für ÖSV-Skispringer im Mixed-Teambewerb

Österreichs Skisprung-Quartett beim Mixed-Teambewerb der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat am Samstag mit Silber für die neunte ÖSV-Medaille bei den Heim-Titelkämpfen gesorgt. Eva Pinkelnig, Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz und Stefan Kraft mussten sich Titelverteidiger Deutschland nach einem packenden Wettkampf um 22,3 Punkte geschlagen geben. Bronze ging an Norwegen (+73,8 Punkte).

"Vize-Weltmeister, das klingt schon gut", jubelte Pinkelnig über ihr zweites Silber. Iraschko-Stolz freute sich, die Deutschen gefordert zu haben: "Wir haben bis zum Schluss den großen Favoriten gekitzelt." Auch Aschenwald hatte die Hoffnung auf den ganz großen Coup: "Die Hoffnung war schon noch da, aber zwei Medaillen, zweimal Silber. Jetzt bin ich richtig zufrieden." Kraft schließlich holte seine dritte Medaille: "Wenn mir das im Sommer wer gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt."

Die Österreicher machten den Deutschen die Titelverteidigung nicht leicht, wahrten bis zum letzten Durchgang ihre Chance auf Österreichs erste Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen. Im ersten Durchlauf lag das Heim-Team nach den Sprüngen von Aschenwald und Iraschko-Stolz in Front, nachdem zum Auftakt auch Pinkelnig aufgezeigt hatte. Kraft gab die Führung zur Halbzeit aber um 3,9 Punkte an die Deutschen ab.

Im Final-Durchgang der besten acht Mannschaften brachte Pinkelnig Rot-Weiß-Rot noch einmal in Front, Aschenwald musste diese aber abgeben. In Folge spielten die Deutschen ihre Stärke aus, Iraschko-Stolz und Kraft konnten dagegen nichts mehr ausrichten. Am Ende sammelten die Österreicher 989,9 Punkte. Die Deutschen Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfahrt und Karl Geiger bilanzierten mit 1.012,2 Zählern.

Die Österreicher schließen diese Weltmeisterschaften damit voraussichtlich mit vier Silber- und fünf Bronze-Medaillen. Denn im abschließenden 50-km-Langlauf der Herren ist am Sonntag kein österreichischer Medaillengewinn mehr zu erwarten. Zuletzt hatte es in Trondheim 1997 kein WM-Gold für Österreich gegeben. Mit neun Medaillen sind es von der Anzahl her die zweiterfolgreichsten Weltmeisterschaften für Österreich nach Oslo 2011 (10).