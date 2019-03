Roger Federer holte sich in Dubai seinen 100. ATP-Titel

Roger Federer hat den nächsten Meilenstein in seiner großartigen Tennis-Karriere erreicht. Der 37-jährige Schweizer gewann am Sonntag das Finale des Turniers in Dubai gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4,6:4 und holte sich damit seinen 100. Titel auf der ATP-Tour.