Fußball-Regeländerung: Handspiel bei Toren immer strafbar

Das International Football Association Board (IFAB) hat bei seinem Meeting im schottischen Aberdeen bei den Regeln wichtige Änderungen vorgenommen. So gelten per Hand erzielte Tore künftig grundsätzlich nicht - egal, ob der Spieler den Ball absichtlich mit der Hand berührte oder nicht. Gleiches gilt für Tore, denen in der Entstehung ein Handspiel der angreifenden Mannschaft vorausging.