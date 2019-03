Karfreitag in Mödling: ÖVP warnt vor Diskriminierung

Die Kritik des Mödlinger ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner an der Karfreitag-Regelung der Regierung hat zu einem parteiinternen Hick-Hack in der Volkspartei geführt. Die Bundespartei kommentierte die Ankündigung Hintners, den protestantischen Gemeindebediensteten am Karfreitag freizugeben, mit dem Hinweis, dass das gleichheitswidrig wäre.

Es sei gut und erfreulich, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern zusätzliche freie Tage oder kürzere Dienste gewähren wie zum Beispiel zu Weihnachten, Silvester oder am Karfreitag. Durch die Entscheidung des Europäische Gerichtshof müssten solche Regelungen jedoch für alle Mitarbeiter gelten und dürfen nicht auf eine Religionsgruppe beschränkt sein, sagten Klubobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer in einer Aussendung am Samstag.

Hintner hatte angekündigt, den 20 protestantischen der insgesamt 310 Mitarbeiter der Stadtgemeinde künftig am Karfreitag Sonderurlaub zu gewähren und die Diskussion um den Karfreitag kritisiert. "Ich halte die Lösung der Bundesregierung für beschämend. In der Stadtgemeinde Mödling lassen wir am Karfreitag alles wie bisher", so Hintner.