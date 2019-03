Anschober ärgert sich über "Gesprächsverweigerung"

Oberösterreichs Integrationslandesrat Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Samstag erbost über Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gezeigt. Denn dieser verweigere jegliches Gespräch über die von der Abschiebung bedrohten Lehrlinge, für die sich Anschober einsetzt. Für Hunderte Asylwerber in Ausbildung sei es fünf vor zwölf. Sie haben bereits in erster Instanz einen negativen Asylbescheid erhalten.