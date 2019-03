Rebellen vor Einnahme von IS-Enklave Baghouz in Syrien

Die von den USA unterstützten Rebellen im Osten Syriens stehen nach eigenen Angaben kurz vor der Einnahme der letzten Siedlung in der Hand der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Der Chef der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), Mustafa Bali, sagte am Samstag, Baghouz an der Grenze zum Irak werde bald erobert sein.