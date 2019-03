Alkolenker verletzte in Innsbruck drei Menschen

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat am Freitagnachmittag auf einem Zebrastreifen in Innsbruck drei Personen erfasst und ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren. Der 44-jährige Autofahrer konnte jedoch noch am selben Abend von der Polizei ausgeforscht werden, teilte die Exekutive mit. Zwei der Passanten erlitten schwere Verletzungen, einer wurde leicht verletzt.