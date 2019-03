Life Ball-Kartenvorverkauf beginnt am Montag

Am 8. Juni lädt der Life Ball 2019 zu einer Reise über den Regenbogen. Der Kartenvorverkauf für das Spektakel am Wiener Rathausplatz beginnt an diesem Montag (ab 10.00 Uhr via oeticket), teilten die Veranstalter mit. Das Event steht heuer unter dem Motto "United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to Aids" und im Zeichen des Zirkusses.