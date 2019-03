Angriff auf Dorf im Norden Nigerias: Mindestens 32 Tote

Bei einem Überfall bewaffneter Angreifer auf ein Dorf im Nordwesten Nigerias sind nach Angaben von Zeugen mehr als 30 Menschen getötet worden. Die Täter hätten am Donnerstag an einem Kontrollpunkt nahe dem Dorf Kware das Feuer auf Mitglieder einer Bürgerwehr eröffnet, sagte der Ortsvorsteher am Freitag. 32 Leichen seien gefunden worden, die Suche nach weiteren Opfern dauere an.