Dornauer vor Wahl zum neuen Tiroler SPÖ-Vorsitzenden

Die Tiroler SPÖ wählt am Samstag auf einem ordentlichen Landesparteitag im Haus der Musik in Innsbruck einen neuen Vorsitzenden. Als einziger Kandidat stellt sich Georg Dornauer dem Votum der über 400 Delegierten, der bereits im November zum Nachfolger von Elisabeth Blanik designiert wurde. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte ihre Teilnahme am Parteitag erst kurzfristig zugesagt.