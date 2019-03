Normalschanzen-Bronze für Kraft nach Seefelder WM-Farce

Mit viel Glück hat Stefan Kraft in einem zur Farce verkommenen Normalschanzen-Bewerb bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld noch Bronze geholt. Nach 93,5 und 101 Metern verpasste der Titelverteidiger am Freitag Gold gar nur um 3,5 Zähler. Die beiden Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch nutzten ebenfalls ihre guten Verhältnisse zum Doppelsieg.