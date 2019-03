Shiffrin endgültig Weltcup-Gesamtsiegerin

Nach dem Verzicht von Petra Vlhova auf ein Antreten bei den Speed-Rennen in Sotschi steht der neuerliche Weltcup-Gesamtsieg von US-Superstar Mikaela Shiffrin endgültig fest. Vlhova liegt 719 Punkte zurück, nach Sotschi stehen nur noch sechs Rennen am Programm, es sind also höchstens 600 Punkte zu holen. Für die am 13. März erst 24 Jahre alt werdende Shiffrin ist es der dritte Gesamtsieg in Folge.