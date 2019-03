Geschäftsführer sperrte Diebe in Wiener Apotheke ein

Der Geschäftsführer einer Apotheke in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat am Donnerstagnachmittag zwei Männer bei einem versuchten Diebstahl beobachtet und diese daraufhin im Geschäft eingesperrt. Die Polizei nahm die Verdächtigen im Alter von 27 und 36 Jahren fest. Bei den beiden wurden Rasierklingen und Kosmetikerartikel sichergestellt, die offenbar an einem anderen Tatort gestohlen wurden.